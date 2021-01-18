Офис генпрокурора открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета

Заявление в Офис генпрокурора Украины о кнопкодавстве во время голосования в Верховной Раде за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки подала нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун.

Шкарлета в прошлом году обвинили в плагиате нескольких научных работ Фото: mon.gov.ua

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования в Верховной Раде за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом 18 января в Facebook сообщила нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун, которая подала заявление по данному поводу.

"В материалах указано, что карточка [нардепа] Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было. Это уголовное преступление, предусмотренное ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины", – написала Совсун.

Она отметила, что расследовать этот инцидент поручили Государственному бюро расследований.

"Это решение – еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы", – подчеркнула Совсун.

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.

Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов. А в партии "Голос" 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства.