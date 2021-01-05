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В научных работах членов комиссии, отрицавших плагиат у Шкарлета, нашли фрагменты чужих статей

Члены комиссии, отрицавшие плагиат в работах министра образования Украины Сергея Шкарлета, заимствовали материалы из чужих академических работ, говорится в исследовании "Фабрика фальшивых диссертаций в университете Шкарлета". Плагиат нашли в докторской диссертации директора комиссии Виктории Маргасовой.

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Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих научных работах
Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих научных работах
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

У некоторых членов комиссии Черниговского национального технического университета (ЧНТУ), которые отрицали плагиат в работах министра образования Украины Сергея Шкарлета, нашли плагиат. Об этом говорится в исследовании "Фабрика фальшивых диссертаций в университете Шкарлета", которое опубликовали на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" 3 января.

У директора комиссии Виктории Маргасовой нашли плагиат в докторской диссертации под названием "Стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности". В работе содержится заимствованная информация из других источников.

В исследовании также подчеркивается, что Маргасова меняла информацию о России из копированных текстов на Украину, а также заменила российскую экономику на отечественную".

"Маргасова заменила 2010−2014 гг. словами „на ближайшие годы“. Правильно! Разве можно в диссертации 2014-го года писать о планах правительства на 2010 год? Ха-ха!" — говорится в материале.

Кроме этого, она "творчески переработала" чужой текст из русскоязычных книг.

"Маргасова чужие высказывания выдает за собственные выводы. А текст? А что текст? Такие красивые слова в чужой книге, такие замечательные высказывания. Ну как можно не переписать их к себе? Конечно, перепишем. Только вот поменяем "керування" на "управління", и дело в шляпе", – отметили исследователи работы.

Плагиат нашли и в диссертации доцента, директора учебно-научного института экономики ЧНТУ Алины Пинчук. В ее работе "Стратегия обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях диджитализации экономики Украины" присутствуют фальшивые статьи. По информации исследователей, это значит, что Пинчук чужие работы приписывает себе.

Доцента обвиняют в перекрестном плагиате. Авторы публикации предполагают, что Пинчук присвоила статьи одной из своих коллег – преподавателя Татьяны Шестаковской.

"В докторской диссертации Шестаковской мы находим куски ранее написанной статьи Алины Пинчук, и наоборот – в докторской Пинчук присутствуют тексты от Шестаковской. Некое перекрестное опыление двух очаровательных цветочков", – отметили авторы.

Диссертации Пинчук и Шестаковской сравнили с помощью сервера dissercomp.ru и выявили явные куски плагиата.

"Очевидно, диссертации Шестаковской и Пинчук должны быть рассмотрены в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования на предмет исследования наличия взаимных мошеннических заимствований для решения вопроса освобождения от ученой степени доктора наук", – заключили проверяющие.

Кабмин Украины назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования в июне 2020 года. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Позднее сообщалось, что аналитический и информационный отделы фракции "Слуга народа" подготовили для депутатов эфирные тезисы, где советовали, как комментировать скандал с назначением Шкарлета.

Верховная Рада Украины назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов. В партии "Голос" 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства.

Теги: Чернигов, Министерство образования, фальсификации, плагиат, Кабмин, Сергей Шкарлет
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