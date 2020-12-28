Шкарлет объяснил, почему говорил об обучении детей с пяти лет

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, он обсуждал обучение детей с пяти лет с более чем 3 тысячами родителей и психологами.

Шкарлет: Обсуждение началось не с того, что мне личного захотелось учить детей с пяти лет Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью "Украинскому радио", которое вышло 24 декабря, заявил, что обсуждал идею ввести школьное обучение с пяти лет с родителями и психологами.

По словам Шкарлета, общественное обсуждение продолжается.

"Оно началось не с того, что мне личного захотелось учить детей с пяти лет. Я очень много говорил с психологами. Есть страны, где дети начинают обучение с четырех лет, если создать особые условия организации образовательного процесса. Это произошло исключительно после общения больше чем с 3 тыс. родителей. Вопрос в необходимости 12-летнего образования является мировым и европейским образовательным брендом. 12 лет – это тот базовый стандарт, который сегодня есть в мире. И главное отличие между 11-леткой 12-леткой заключается именно в профилировании", – заявил Шкарлет.

В ноябре Шкарлет заявил, что в Минобразования рассматривают возможность начала обучения в школах детей с пяти лет. Он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов и родителей.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании". Он вступил в силу 28 сентября 2017 года. Документ ввел 12-летнее школьное образование. Согласно пояснительной записке, начальное образование длиться четыре года, среднее, которое получается в гимназии, – пять лет, профильное среднее образование займет еще три года – его нужно будет получать в лицее или заведениях профобразования. Обучение в школе дети могут начинать в шесть или семь лет.