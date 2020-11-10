В Минобразования Украины предложили отдавать детей в школу с пяти лет

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в некоторых странах ЕС обучение начинают с пяти лет и заканчивают в 17.

В Министерстве образования и науки Украины рассматривают возможность начала обучения в школах детей с пяти лет. Об этом 10 ноября сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с пяти лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в Минобразования с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. Минобразования рассматривает все предложения "за" и "против", – заявил Шкарлет.

Он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов и родителей.

"Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", – добавил Шкарлет.