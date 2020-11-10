В Минобразования Украины предложили отдавать детей в школу с пяти лет

В Министерстве образования и науки Украины рассматривают возможность начала обучения в школах детей с пяти лет. Об этом 10 ноября сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
"В некоторых странах ЕС обучение начинают с пяти лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в Минобразования с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. Минобразования рассматривает все предложения "за" и "против", – заявил Шкарлет.
Он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов и родителей.
"Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", – добавил Шкарлет.
В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании". Он вступил в силу 28 сентября 2017 года. Документ ввел 12-летнее школьное образование. Согласно пояснительной записке, начальное образование длиться четыре года, среднее, которое получается в гимназии, – пять лет, профильное среднее образование займет еще три года – его нужно будет получать в лицее или заведениях профобразования. Обучение в школе дети могут начинать в шесть или семь лет.