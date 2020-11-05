В Минобразования Украины поддерживают бесплатное обучение детей медиков, умерших от COVID-19

В Украине дети умерших от COVID-19 медиков могут получить господдержку в сфере образования – полную или частичную оплату обучения, предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальную стипендию, бесплатное проживание в общежитии.

По состоянию на 3 ноября в Украине жертвами пандемии коронавирусной инфекции стали 212 медиков Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского относительно льгот детям медиков, умерших во время лечения больных COVID-19. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"После принятия парламентом президентского законопроекта, согласно которому дети умерших из-за коронавируса медиков будут иметь специальные условия вступления (как и дети, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе) в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, МОН оперативно внесет изменения в условия приема на 2021 год", – сообщил Шкарлет.

Государственная поддержка будет предусматривать полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальную стипендию, бесплатное проживание в общежитии (интернате) и другое.

По состоянию на 3 ноября в Украине жертвами пандемии коронавирусной инфекции стали 212 медиков.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что сейчас после смерти медработника с COVID-19 проводится расследование, а по его итогам принимают решение о выплате компенсаций родственникам. Однако Минсоцполитики думает, как упростить эту процедуру.

Верховная Рада в мае 2020 года приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим военным. Семьям умерших от COVID-19 медиков должны выплачивать по 1,576 млн грн, медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, – от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщали в Фонде социального страхования Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.