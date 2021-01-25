Разумков расказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством

В Верховной Раде намерены внести изменения в регламент, чтобы лишать нардепов права участвовать в пленарных заседаниях за кнопкодавство, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков о кнопкодавстве: Этого почти нет, но "почти" нас тоже не устраивает Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде для борьбы с кнопкодавством планируют установить дополнительные камеры, а также парламент намерен рассмотреть изменения в регламент. Об этом на заседании согласительного совета глав депутатских фракций и групп 25 января сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня было совещание, на котором мы говорили о вопросе кнопкодавства. Действительно, мы продвинулись далеко вперед. Мы сделали так, чтобы кнопкодавство стало исключительным явлением в стенах Верховной Рады IX созыва. Это касается всех депутатских фракций и групп, этого почти нет, но "почти" нас тоже не устраивает. Не устраивает ни нас, ни украинское общество. Поэтому мы должны сделать так, чтобы это был не совсем приятный этап истории Верховной Рады. Главное в этом предложении слово "история" – чтобы это не повторялось", – сказал глава парламента.

Разумков рассказал, что некоторые меры "на техническом уровне" удалось внедрить.

"Все свободные места, которыми очень часто кто-то пытался воспользоваться, отключены в зале Верховной Рады. Сейчас отрабатывается механизм, который позволит нардепу голосовать исключительно со своего места. А после того, как будет запущена новая система "Рада", когда появится возможность ее интегрировать, – это фактически на сто процентов снимет возможность кнопкодавства. Параллельно с этим мы установим дополнительные камеры в зале Верховной Рады. И это позволит и нам как Верховной Раде, и, если, не дай бог, такие случаи будут происходить, правоохранительным органам быстро реагировать на эти вещи – кто был в зале, кто за кого голосовал, с какого места, как это происходило", – сообщил спикер.

Он отметил, что обсуждаются также изменения в регламент Верховной Рады.

"Они обсуждались с представителями депутатских фракций и групп. [Изменения касаются] дисциплинарного наказания нардепов не в рамках Уголовного кодекса, а в рамках возможностей, которые есть у Верховной Рады. Все помнят, что Верховная Рада может лишать нардепов возможности участвовать в пленарных заседаниях. На сегодня, если вы не участвуете в пленарных заседаниях, вы не получаете зарплату, и это, я уверен, будет дополнительным стимулом для нардепов не заниматься, извините, глупостями в Верховной Раде", – заявил Разумков.

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Закон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Последнее в 2020 году пленарное заседание Рады состоялось 17 декабря. Представитель фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что в этот день во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета в Верховной Раде кнопкодавили. Депутаты из парламентской фракции "Голос" обратились в комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. В комитете им сказали, что "ничего не могут сделать".

Разумков после этого говорил, что в Верховной Раде усилят борьбу с кнопкодавством. Спикер Рады допускал повторное рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность лишить народного депутата мандата из-за кнопкодавства.