Нардеп рассказал, что25 января Рада соберется на совещание по кнопкодавству

Первая пленарная неделя работы Верховной Рады Украины в 2021 году начнется 25 января в 10.15, заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года Фото: depositphotos.com

Первая пленарная неделя работы Верховной Рады Украины в 2021 году начнется 25 января с совещания председателей фракций под председательством спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Первая пленарная неделя 2021 года начнется традиционно с совещания Разумкова с головами фракций. В 10.15 соберемся", – сообщил он.

По словам Железняка, на совещании обсудят кнопкодавство, а также то, меры которые предприняли для его избежания в будущем.

"Может наконец, через месяц расследование, узнаем от Управления госохраны, кто этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде", – добавил нардеп.

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Закон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Последнее в 2020 году пленарное заседание Рады состоялось 17 декабря. Представитель фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что в этот день во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета в Верховной Раде кнопкодавили.

Депутаты из парламентской фракции "Голос" обратились в комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. В комитете им сказали, что "ничего не могут сделать".

Разумков после этого говорил, что в Верховной Раде усилят борьбу с кнопкодавством. В частности, в зале заседаний установят дополнительные камеры для контроля за голосованием народных депутатов. Спикер Рады допускал повторное рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность лишить народного депутата мандата из-за кнопкодавства.