"Результаты нашего циклончика". Гидрометцентр рассказал, где в Украине больше всего насыпало снега

Метеорологи показали результаты снегопадов в Украине.

Карту результатов снегопадов в Украине по состоянию на утро 12 февраля Укргидрометцентр опубликовал в Facebook.



"Результаты нашего циклончика", – прокомментировали синоптики.

Самый большой снежный покров в Ивано-Франковской области – 112 см, а также в Ужгороде – 87 см.

В Тернопольской области наибольший показатель – 42 см, во Львовской – 48 см, в Житомирской – 40 см. В Киеве и области сугробы высотой около 30 см, в Черниговской области – 49 см.

Меньше снега на востоке и юге. В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму его нет вовсе, в Херсонской – снежный покров меньше 1 см. В Одесской наибольшая высота сугроба – 7 см. В Николаевской несколько больше – 18 см.

В Украине с 8 февраля продолжаются снегопады, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Из-за непогоды в ряде областей ввели ограничения на движение транспорта. Во Львове и в Киеве выпало более 30 см снега.

На выходные синоптики обещают похолодание.