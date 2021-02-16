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"НАБУ хотелось найти не меня, а громкие заголовки". Вовк заявил, что находится на рабочем месте

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что о решении о его принудительном приводе в суд узнал из Telegram-каналов. Ранее в Центре противодействия коррупции заявили, что по всем известным им адресам, в частности на работе, не нашли главу ОАСК.

Вовк: Меня кто-то где-то искал и снова не нашел
Вовк: Меня кто-то где-то искал и снова не нашел
Фото: Павло Вовк / Faceook

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которого 16 февраля снова не смогли доставить на заседание Высшего антикоррупционного суда, на странице в Facebook сообщил, что находится на своем рабочем месте. 

"Оказывается, меня кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из Telegram-каналов, которые пропагандируют работу НАБУ. При этом я на рабочем месте и в никакие тайники не играю. Но, очевидно, НАБУ хотелось найти не меня, а громкие заголовки. Стоит отдать должное – это, в отличие от борьбы с коррупцией, им удается, с чем я подчиненных господина [главу НАБУ Артема] Сытника и поздравляю. Больше их поздравить не с чем", – говорится в сообщении.

По его словам, "правовой беспредел" по делу ОАСК свидетельствует о том, что "до правого государства [Украине] еще очень далеко".

"Если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать тем гражданам, которые сталкиваются с подобными антикоррупционными органами. У нас много говорят о необходимости судебной реформы. Но последние события свидетельствуют, что не менее насущной проблемой является реформа цирковых коллективов вроде НАБУ", – добавил Вовк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894910747949461&id=100022916315777

Сегодняшнее заседание было назначено на 14.00. В Центре противодействия коррупции заявили, что детективы выехали по всем известным им адресам, но не нашли главу ОАСК. На работе судьи нет, так как он в отпуске, отметили в ведомстве.

Следственный судья ВАКС Андрей Бицюк в третий раз удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олега Макара о принудительном приводе Вовка в суд. Следующее заседание назначили на 18 февраля. ЦПК сообщил, что прокуроры просят избрать Вовку меру пресечения в виде 3 млн грн залога. 

В первый раз Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка 3 февраля. Глава ОАСК сегодня назвал это решение "странным и незаконным" и сказал, что "исполнять явно незаконные, преступные решения" не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого. На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы Национального антикоррупционного бюро не нашли его по известным адресам. Судья ВАКС еще раз разрешил принудительно доставить Вовка в суд. 

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка). 

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявляли, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

24 декабря 2020 года детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали в суд 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. Процесс детективы снимали на видео. 3 января они повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен был явиться 3 февраля в суд к 11.00. Происходящее снова снимали на видео.

Теги: обыск, антикоррупционное бюро, правоохранители, судьи, НАБУ, Павел Вовк, подозрение, Высший совет правосудия, обыски, суд, ВАКС, ОАСК
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