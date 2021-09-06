Высший антикоррупционный суд Украины за время работы получил почти 1 млрд грн залогов. Инфографика

Инфографику, посвященную результатам работы Высшего антикоррупционного суда за два года существования, опубликовала 6 сентября пресс-служба ВАКС в Facebook. Из нее следует, что в ВАКС поступило 999,5 млн грн в виде залога как меры пресечения. Из них 65,7 млн грн направлены в госбюджет, 119,5 млн грн возвращены залогодателям, а остальные пока находятся на счету ВАКС. Также сообщается, что за этот период в суд поступило 20 270 материалов и судьи успели рассмотреть 20 018 из них. По состоянию на 30 июня 2021 года ВАКС приговорил к лишению свободы 19 обвиняемых в коррупции.
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