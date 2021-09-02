ВАКС приговорил к шести годам лишения свободы экс-главу райсуда в Тернопольской области

"Бывшему судье, занимавшему должность главы Козовского районного суда Тернопольской области, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать определенные должности на срок три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", – говорится в сообщении.

Адвоката приговорили к пяти годам заключения, на два года лишили его права заниматься адвокатской деятельностью и решили конфисковать половину принадлежащего ему имущества.

Уголовное производство в отношении экс-судьи расследовалось по ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины, а в отношении адвоката – еще и по ст. 27 (пособничество) УК Украины.

"Обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых им коррупционных уголовных правонарушений. [...] Сторона обвинения доказала, что бывший судья при пособничестве адвоката получил неправомерную выгоду для себя за совершение в интересах предоставляющего неправомерную выгоду действий с использованием предоставленной ему власти", – объяснили в ВАКС.

Решение еще не вступило в законную силу. Экс-судья пока останется на свободе под залогом, а адвокату избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней.

"Слово и дело" уточняет, что речь идет о бывшем судье Михаиле Кренцеле и адвокате Наталье Лесной.