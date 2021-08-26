За члена Комиссии по регулированию азартных игр, арестованного ВАКС, внесли залог в 5 млн грн

Имя члена комиссии, которого выпустили под залог, официально не называют Фото: hcac.court.gov.ua

"На счет Высшего антикоррупционного суд поступило 5 млн 658 грн залога", – сказала она.

Как отмечает издание, подозреваемый должен являться по требованию, не оставлять место жительства без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать на хранение загранпаспорта, воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами и носить электронный браслет.

Как уточнили в пресс-службе ВАКС агентству УНН, залог был внесен физическим лицом-предпринимателем. Подозреваемый вышел из СИЗО.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 20 августа задержали члена комиссии при получении неправомерной выгоды. Его подозревают во взятке в размере $90 тыс. В сообщении НАБУ отмечалось, что на момент совершения преступления он исполнял обязанности главы КРАИЛ. 22 августа ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и отправил подозреваемого под арест с альтернативой залога.

Имени подозреваемого правоохранители не называют. По информации "Украинской правды" и LIGA.net, речь идет о члене комиссии Евгении Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы комиссии. По данным издания "Цензор.НЕТ", Гетьман – действующий офицер СБУ и доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова.