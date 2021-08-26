За члена Комиссии по регулированию азартных игр, арестованного ВАКС, внесли залог в 5 млн грн

"На счет Высшего антикоррупционного суд поступило 5 млн 658 грн залога", – сказала она.
Как отмечает издание, подозреваемый должен являться по требованию, не оставлять место жительства без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать на хранение загранпаспорта, воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами и носить электронный браслет.
Как уточнили в пресс-службе ВАКС агентству УНН, залог был внесен физическим лицом-предпринимателем. Подозреваемый вышел из СИЗО.
Детективы Национального антикоррупционного бюро 20 августа задержали члена комиссии при получении неправомерной выгоды. Его подозревают во взятке в размере $90 тыс. В сообщении НАБУ отмечалось, что на момент совершения преступления он исполнял обязанности главы КРАИЛ. 22 августа ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и отправил подозреваемого под арест с альтернативой залога.
Имени подозреваемого правоохранители не называют. По информации "Украинской правды" и LIGA.net, речь идет о члене комиссии Евгении Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы комиссии. По данным издания "Цензор.НЕТ", Гетьман – действующий офицер СБУ и доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова.
23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Ее штат – 230 сотрудников, в том числе председатель и шесть членов комиссии.
Комиссия занимается лицензированием хозяйственной деятельности, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия лицензий в лотерейной сфере.
С октября 2020 года комиссию возглавляет ветеран войны на Донбассе, капитан украинской сборной на "Играх непокоренных" Иван Рудый. В состав комиссии входят еще пять человек: Алексей Ботезат, Елена Водолажко, Евгений Гетьман, Кристина Дутка и Татьяна Кириенко.