Члена Комиссии по азартным играм Украины, которого подозревают во взятке, отправили под арест – САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро 20 августа задержали члена комиссии при получении неправомерной выгоды. В сообщении НАБУ отмечалось, что на момент совершения преступления он исполнял обязанности главы КРАИЛ.
Как сообщают в САП, 21 августа детективы сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 22 августа ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и отправил подозреваемого под арест.
Имени подозреваемого правоохранители не называют. С октября 2020 года комиссию возглавляет ветеран войны на Донбассе, капитан украинской сборной на "Играх непокоренных" Иван Рудый. В состав комиссии входят еще пять человек: Алексей Ботезат, Елена Вололажко, Евгений Гетьман, Кристина Дутка и Татьяна Кириенко.
По информации "Украинской правды", речь, вероятно, идет о Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы комиссии.
В КРАИЛ заявляли, что сотрудничают с НАБУ для помощи в следственном процессе, и предостерегали от "преждевременных выводов".
23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Ее штат – 230 сотрудников, в том числе председатель и шесть членов комиссии.
Комиссия занимается лицензированием хозяйственной деятельности, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия лицензий в лотерейной сфере.