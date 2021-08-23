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Члена Комиссии по азартным играм Украины, которого подозревают во взятке, отправили под арест – САП

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ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП, подозреваемого отправили под арест с альтернативой залога в 5 млн грн
ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП, подозреваемого отправили под арест с альтернативой залога в 5 млн грн
Фото: hcac.court.gov.ua

Члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которого подозревают в получении взятки в размере $90 тыс., Высший антикоррупционный суд Украины 22 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 20 августа задержали члена комиссии при получении неправомерной выгоды. В сообщении НАБУ отмечалось, что на момент совершения преступления он исполнял обязанности главы КРАИЛ.

Как сообщают в САП, 21 августа детективы сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 22 августа ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и отправил подозреваемого под арест.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3589711737798650

Имени подозреваемого правоохранители не называют. С октября 2020 года комиссию возглавляет ветеран войны на Донбассе, капитан украинской сборной на "Играх непокоренных" Иван Рудый. В состав комиссии входят еще пять человек: Алексей Ботезат, Елена Вололажко, Евгений Гетьман, Кристина Дутка и Татьяна Кириенко.

По информации "Украинской правды", речь, вероятно, идет о Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы комиссии.

В КРАИЛ заявляли, что сотрудничают с НАБУ для помощи в следственном процессе, и предостерегали от "преждевременных выводов".

Контекст:

23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Ее штат – 230 сотрудников, в том числе председатель и шесть членов комиссии.

Комиссия занимается лицензированием хозяйственной деятельности, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия лицензий в лотерейной сфере.

Теги: арест, залог, игорный бизнес, азартные игры, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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