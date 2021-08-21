Члена комиссии по азартным играм разоблачили на получении взятки в размере $90 тыс. – НАБУ

Детективы НАБУ летом получили информацию о налаженной системе получения неправомерной выгоды за предоставление разрешений и лицензий на право на занятия игорным бизнесом. Для разоблачения преступной схемы НАБУ провело комплекс негласных следственных действий.

"В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член комиссии предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие им и другими членами комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений субъектов предпринимательской деятельности в Черниговской и Запорожской областях", – рассказали в НАБУ.

Свои услуги он оценил в $90 тыс. Правоохранители уточнили, что задержали злоумышленника во время получения взятки. На момент совершения преступления он исполнял обязанности главы КРАИЛ. Предварительная правовая квалификация дела – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

"Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", – заявили в антикоррупционном бюро.

По информации "Украинской правды", речь, вероятно, идет о Евгении Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы комиссии.