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Члена комиссии по азартным играм разоблачили на получении взятки в размере $90 тыс. – НАБУ

Детективы НАБУ получили информацию о налаженной системе получения неправомерной выгоды
Детективы НАБУ получили информацию о налаженной системе получения неправомерной выгоды
Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро 20 августа задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере $90 тыс. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ летом получили информацию о налаженной системе получения неправомерной выгоды за предоставление разрешений и лицензий на право на занятия игорным бизнесом. Для разоблачения преступной схемы НАБУ провело комплекс негласных следственных действий.

"В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член комиссии предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие им и другими членами комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений субъектов предпринимательской деятельности в Черниговской и Запорожской областях", – рассказали в НАБУ.

Свои услуги он оценил в $90 тыс. Правоохранители уточнили, что задержали злоумышленника во время получения взятки. На момент совершения преступления он исполнял обязанности главы КРАИЛ. Предварительная правовая квалификация дела – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом  (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

"Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", – заявили в антикоррупционном бюро.

По информации "Украинской правды", речь, вероятно, идет о Евгении Гетьмане, который в начале августа был в статусе и.о. главы комиссии.

Контекст:

23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Ее штат – 230 сотрудников, в том числе председатель и шесть членов комиссии.

Комиссия занимается лицензированием хозяйственной деятельности, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия лицензий в лотерейной сфере.

В конце октября стало известно, что КРАИЛ возглавил ветеран АТО Иван Рудый.

Теги: Украина, Кабинет Министров, коррупция, лотерея, азартные игры, взятка, Иван Рудый
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