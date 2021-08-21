Комиссия по азартным играм Украины о задержании своего члена: Предостерегаем от преждевременных выводов

В КРАИЛ сообщили о "тесном сотрудничестве" с НАБУ Фото: Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей / Facebook

"Комментарий КРАИЛ относительно обысков НАБУ в офисе и задержания члена комиссии. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей строит свою работу на принципах законности и прозрачности. Поэтому мы тесно сотрудничаем с НАБУ для помощи в следственном процессе", – говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что вина их члена, фигурирующего в деле, еще не доказана.

"Предостерегаем граждан от преждевременных выводов, поскольку презумпция невиновности, зафиксированная положениями ч. 2 ст. 2 Уголовного кодекса Украины, защищает лицо от уголовного наказания, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – заявили в КРАИЛ.