ВАКС приговорил депутата Полтавского облсовета к четырем с половиной годам тюрьмы за дачу взятки

Депутат Полтавского облсовета и бывший замначальника одного из отделов коммунального предприятия "Полтавафарм" осуждены за дачу 35 тыс. грн взятки чиновнику областной полиции.

Высший антикоррупционный суд 11 ноября вынес обвинительный приговор депутату Полтавского облсовета и бывшему замначальника одного из отделов коммунального предприятия "Полтавафарм". Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Двух обвиняемых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, указанный депутат, который в 2017 году исполнял обязанности директора "Полтавафарм" и замначальника отдела, были разоблачены при передаче 35 тыс. грн неправомерной выгоды чиновнику Нацполиции.

"За это "вознаграждение" депута и заместитель начальника пытались ускорить проведение обследований и предоставления специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", - говорится в сообщении.

Обвиняемые приговорены к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Также суд конфисковал 35 тыс. грн неправомерной выгоды.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.



