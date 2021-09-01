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"Пока это 300 грн". Минюст Украины назвал размер зарплаты приговоренной к пожизненному сроку женщины, которая работает на министерство

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В Украине в местах заключения находятся более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки
В Украине в местах заключения находятся более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки
Фото: depositphotos.com

Женщина, отбывающая пожизненное заключение, согласилась работать в Министерстве юстиции Украины из Качановской исправительной колонии, ей дали ставку помощника. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По ее словам, в колонии есть класс, оборудованный компьютерами и интернетом. Женщина работает помощником министра в патронатной службе.

Согласно трудовому договору, в обязанности осужденной входит предоставление предложений по оптимизации работы в определенных подразделениях министерства, но поскольку прошло лишь три недели после трудоустройства, эту функцию она не выполняет, рассказала чиновник.

"У нее ставка помощника. Это 9 тыс. гривен. Но на самом деле, поскольку заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени, и в неделю выходит всего два часа, в месяц это составляет 280–290 гривен. Мы еще не выплатили ей за полный месяц, потому что он еще не закрыт. Пока это 300 грн. Если мы будем дополнять функционал и расширять количество часов этой работы, это приведет к соответствующему увеличению этой пропорции, и будет больше зарплата", – уточнила Высоцкая.

Заключенная получает на электронную почту материалы и документы, которые она должна проанализировать, систематизировать и ввести в специальную таблицу.

"Отчет направляется в патронатную службу. Этот отчет касается выполнения задач, функций различных подразделений министерства, в том числе аппарата наших межрегиональных управлений ", – рассказала Высоцкая.

Она также рассказала, что в процессе поиска кандидатуры Минюст учитывал рекомендации администрации колонии, где отбывают наказание пожизненно осужденные женщины.

Сейчас вакансий в министерстве нет, новых назначений осужденных не предвидится. Работа Минюста заключается в поиске работодателя для людей, которые находятся в местах лишения свободы, заключила Высоцкая.

Контекст:

О готовности брать на работу приговоренных к пожизненному заключению Малюська говорил в апреле 2020 года. Он тогда отмечал, что "огромное количество "пожизненных" – крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди".

В октябре 2020 года Малюська приводил данные, что в Украине в местах заключения содержат более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки, при этом содержание каждого из них обходится ежемесячно не менее чем в 10 тыс. грн.

Теги: зарплата, трудоустройство, помощь, Минюст, чиновники, выплаты, женщины, Качановская колония, пожизненное заключение, Елена Высоцкая
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