Телеканал "Дождь" попал в список СМИ-иноагентов из-за получения более €130 тыс. от Евросоюза – минюст РФ

"Телеканал "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. В рамках заключенного договора "Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тыс.", – указали в министерстве.

Росфинмониторинг установил получение телеканалом "опосредованного иностранного финансирования через российские фонды". Телеканал также систематически распространял материалы иностранных СМИ, получая при этом финансирование от других государств, сказано в сообщении.

"Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании tvrain.ru и телеканалом "Дождь" (учредитель ООО "Телеканал "Дождь") материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", – рассказали в минюсте.

Главред "Дождя" Тихон Дзядко написал в Facebook, что у телеканала есть договор с Евросоюзом и одним "иностранным агентом" – Сахаровским центром, о чем знал Роскомнадзор. По его словам, такой договор в разные годы с ЕС заключали несколько российских СМИ.