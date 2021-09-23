"Что за х...ня". СМИ узнали о недовольстве нардепов от "Слуги народа" тем, что автор идеи о принятии законопроекта об олигархах по спецпроцедуре не голосовал за нее

Журналисты отметили, что у них есть скрины переписки, но не опубликовали их.

"За предложенную Федором В. спецпроцедуру хорошо знающий Федора В. Федор В. не проголосовал. Стремно", – написал один из нардепов.

"Потому что им еще в университетах преподавать. Для таких голосований есть другие люди", – написал его коллега.

По данным журналистов, нардепы потребовали объяснений ситуации от главы фракции Давида Арахамии и его зама Александра Корниенко.

"Можете объяснить нам, "доверчивым", что это за х...ня", – заявил в переписке один из депутатов.

Вениславский в комментарии LB.ua сказал, что за "спецпроцедуру" проголосовал, но его голос на зачислили.

"Возможны два варианта: либо не сработала кнопка, либо – моя карточка. Когда я выходил к трибуне и готовился докладывать, была вставлена в трибуне в слеш, а я проголосовал на рабочем месте без карточки. Но я поддерживаю эту процедуру", – отметил народный депутат.

Вениславский добавил, что не будет писать заявление о том, что карточка не сработала, потому что оно не будет иметь "никаких юридических последствий".

Бывший народный депутат, заслуженный юрист Украины Леонид Емец сообщил, что есть несколько решений Конституционного Суда, в которых указано, что рассмотрение законопроекта по специальной процедуре противоречит Конституции.

"Это препятствование деятельности народного депутата, ограничение его конституционного права подавать, обсуждать и настаивать на своих правках. Эта процедура поставит под сомнение конституционность самого решения. По представлению 45 народных депутатов его можно будет обжаловать. Те, кто сегодня в Раде, начиная от руководства, аппарата и всех причастных, могут понести уголовную ответственность за препятствование деятельности народного депутата", – заявил юрист.