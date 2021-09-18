Нардепы уточнили критерии внесения бизнесмена в реестр олигархов – Вениславский

Зеленский говорил, что, если Рада будет саботировать законопроект об олигархах, его вынесут на всеукраинский референдум Фото: depositphotos.com

По его словам, депутаты уточнили критерии внесения олигархов в реестр и сделали невозможным избежать попадания в реестр лиц, которые значительно влияют на экономическую и политическую жизнь страны.

"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо", – сказал он.

Парламентский комитет уточнил положения о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных, добавил представитель Зеленского.

Нардепы "существенно улучшили" законопроект, он станет эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны, считает он.