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ПОЛИТИКА

Законопроект об олигархах призван сделать ручными все телеканалы в Украине – Герасимов

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Артур Герасимов: Это не что иное, как путинизм
Артур Герасимов: Это не что иное, как путинизм
Фото: prportall.com.ua

Единственной целью законопроекта об олигархах является получение контроля над независимыми телеканалами в Украине, считает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Этот закон имеет целью забрать или сделать ручными все телевизионные каналы, то есть практически убить свободу слова", – сказал Герасимов.

Политик убежден, что в случае принятия документа Украина повторит российский сценарий.

"Второе – узурпировать власть. И [президент Украины Владимир] Зеленский этим законом пытается идти по пути диктаторов [объявившего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко и [президента РФ Владимира] Путина. Это не что иное, как путинизм", – заявил нардеп.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Верховная Рада, СМИ, телевидение, конституция, бизнес, демократия, Венецианская комиссия, олигархи, президент, Артур Герасимов, власть, Свобода слова Савика Шустера
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