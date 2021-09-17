Венецианская комиссия к концу года проанализирует законопроект об олигархах – Ставнийчук

Ставнийчук считает, что Разумков имел все основания направить законопроект об деолигархизации на анализ Венецианской комиссии Фото: Марина Ставнійчук / Facebook

"В Украине много лет между властью и Венецианской комиссией существует неписаное соглашение, что все законопроекты, которые составляют определенную сложность в сфере конституционного права, которые касаются прав человека, верховенства права, свобод, традиционно даже перед рассмотрением в парламенте направляются в Венецианскую комиссию. Для чего это? Чтобы было консенсусное восприятие среди политиков, чтобы был профессиональный анализ", – подчеркнула она.

Ставнийчук отметила, что председатель Рады Дмитрий Разумков имел все основания направить законопроект на анализ комиссии.

"Венецианская комиссия работает четыре раза в год в режиме заседаний. Ближайшее заседание – это октябрь, и самое позднее – декабрь. Аппарат работает постоянно. Поэтому если вчера Венецианская комиссия сказала, что она получила законопроект, абсолютно логично, что к концу года она этот короткий, не длинный по содержанию, но достаточно проблемный законопроект способна проанализировать и дать рекомендации", – заявила она.