Денисова объяснила, каким нормам Конституции и других законов противоречит законопроект об олигархах

Денисова: В законе нужно прописать полномочия органа, способ осуществления этих полномочий и чтобы человек имел право защитить себя удобным способом Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Во-первых, я бы хотела сосредоточить ваше внимание на круге лиц, которые могут попасть в реестр олигархов. На мой взгляд, он является достаточно неопределенным", – сказала она.

Денисова обратила внимание на формулировку "бенефициары природной монополии".

"В законе в ст. 1 написано, что бенефициаром может быть любое физическое лицо, которая имеет прямое или опосредствованное влияние на эти активы. Но там определено и то, что бенефициаром может быть и лицо, имеющее долю этих активов. Доля может быть и незначительной и поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса. И об этом надо знать. Кроме этого, формирование реестров лиц, чьи права будут ограничены в зависимости от их имущественного положения противоречит ст. 24 Конституции, потому что у нас, согласно Конституции, не может быть каких-либо привилегий и ограничений, в том числе – по признаку имущественного положения", – заявила омбудсмен.

Также она заявила, что нормам Конституции не соответствует орган, который будет принимать решение о внесении лиц в реестр олигархов.

"Потому что ст. 107 говорит, что Совет нацбезопасности и обороны – это орган, который координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны. И поэтому этот законопроект противоречит ст. 19 Конституции, где четко определено, что все органы госвласти работают по закону в рамках своих полномочий, а такими полномочиями СНБО не наделен. Противоречит ст. 107 Конституции и ст. 106, потому что решения СНБО вводятся в действие указами президента", – сказала она.

Денисова добавила, что "ключевым элементом верховенства права является юридическая определенность".

"То есть, в законе нужно прописать полномочия органа, способ осуществления этих полномочий и чтобы человек имел право защитить себя удобным способом", – сказала она.