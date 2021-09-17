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Коломойский сказал, что на футбольном матче Чернышова перепутал с Бахматюком, а Арахамии делал замечание из-за детей

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Коломойский: Арахамия пришел на стадион со своей семьей. Его дети громко свистели в дудки. Я его спрашиваю: "Ты зачем им дудки купил?" Он мне в ответ кричит: "Потому что они просили"
Коломойский: Арахамия пришел на стадион со своей семьей. Его дети громко свистели в дудки. Я его спрашиваю: "Ты зачем им дудки купил?" Он мне в ответ кричит: "Потому что они просили"
Фото: depositphotos.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии "Украинской правде" сказал, что на футбольном матче в Киеве 15 сентября не вел серьезных переговоров.

Издание ZN.UA писало, что бизнесмен порядка 30 минут разговаривал с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым во время матча. Беседа, по данным СМИ, была закрытой, темы не уточняются. 

Коломойский говорит, что перепутал Чернышова с бизнесменом Олегом Бахматюком, который в Украине находится в розыске и живет в Европе

"Вы меня спрашиваете о Чернышове? Так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк вернулся, поэтому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова: "Бахматюк вернулся?" А он мне говорит: "Ты что, это же Чернышов", – сказал бизнесмен. 

Он заверил, что не знаком с Чернышовым. 

 же его не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Я с Чернышовым-Бахматюком поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым", – добавил Коломойский. 

Бизнесмен также рассказал о разговоре с главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией. Нардеп говорил, что беседа была шуточной

"Он уже журналистам сказал о шутках, так я дополню. Он не сидел в ВИП-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?" Он мне кричит: "Да". Я его спрашиваю: "Ты зачем им дудки купил?" Он мне в ответ кричит: "Потому что они просили". И я ему крикнул: "Так возьми своих детей в парламент, пусть [спикеру Дмитрию] Разумкову дудят. Я еще ему сказал: "Готовься декларацию подавать", – отметил Коломойский. 

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, ссылаясь на свои источники, писал, что Коломойский и Арахамия обсуждали вопрос возможного голосования за отставку Разумкова, но Арахамия отрицал его слова. 

Контекст:

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом "Forbes Украина", Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает четвертое место.

16 сентября Ткач опубликовал в Facebook фотографии, на которых запечатлено общение Арахамии и Коломойского во время матча Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика". На трибунах были замечены и другие нардепы и бизнесмены, а также несколько министров. 

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США "за поддержку деолигархизации". В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

Согласно принятому Радой в июле в первом чтении президентском законопроекту об олигархах, после неформальной встречи олигарха с чиновником высокого уровня последний должен будет подать публичную "декларацию о контакте". Контактом считается любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Игорь Коломойский, декларация, дети, олигархи, Олег Бахматюк, Михаил Ткач, Давид Арахамия
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