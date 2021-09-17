Коломойский сказал, что на футбольном матче Чернышова перепутал с Бахматюком, а Арахамии делал замечание из-за детей

Коломойский: Арахамия пришел на стадион со своей семьей. Его дети громко свистели в дудки. Я его спрашиваю: "Ты зачем им дудки купил?" Он мне в ответ кричит: "Потому что они просили" Фото: depositphotos.com

Издание ZN.UA писало, что бизнесмен порядка 30 минут разговаривал с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым во время матча. Беседа, по данным СМИ, была закрытой, темы не уточняются.

Коломойский говорит, что перепутал Чернышова с бизнесменом Олегом Бахматюком, который в Украине находится в розыске и живет в Европе.

"Вы меня спрашиваете о Чернышове? Так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк вернулся, поэтому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова: "Бахматюк вернулся?" А он мне говорит: "Ты что, это же Чернышов", – сказал бизнесмен.

Он заверил, что не знаком с Чернышовым.

"Я же его не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Я с Чернышовым-Бахматюком поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым", – добавил Коломойский.

Бизнесмен также рассказал о разговоре с главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией. Нардеп говорил, что беседа была шуточной.

"Он уже журналистам сказал о шутках, так я дополню. Он не сидел в ВИП-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?" Он мне кричит: "Да". Я его спрашиваю: "Ты зачем им дудки купил?" Он мне в ответ кричит: "Потому что они просили". И я ему крикнул: "Так возьми своих детей в парламент, пусть [спикеру Дмитрию] Разумкову дудят. Я еще ему сказал: "Готовься декларацию подавать", – отметил Коломойский.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, ссылаясь на свои источники, писал, что Коломойский и Арахамия обсуждали вопрос возможного голосования за отставку Разумкова, но Арахамия отрицал его слова.