Коломойский засветился на футбольном матче в Киеве – журналист

Коломойский (второй слева) присутствовал в VIP-ложе НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" – "Бенфика Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

"По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди, объединенные различными важными темами для разговоров", – отметил он.

Ткач опубликовал фото, на которых изображен Коломойский, он общается с главой парламентской фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией.

На трибуне также были замечены бизнесмены Евгений Геллер и Геннадий Буткевич, глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр Кабинета Министров Олег Немчинов нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, вице-премьер Олег Уруский, нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин и другие.

Ткач отметил, что по информации из двух источников, Арахамия "на футболе договаривался за голоса для отставки спикера [Верховной Рады Дмитрия] Разумкова.

Поединок между "Динамо" и "Бенфикой" закончился со счетом 0:0.