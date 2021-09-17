"Сейчас я к тебе подойду – и тебе нужно будет декларироваться". Коломойский и Арахамия пошутили друг с другом про закон об олигархах

"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду – и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, еще пару недель есть – можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах", – рассказал Арахамия.

Глава фракции подчеркнул, что на матче был с супругой, сыном и другом и не заходил в ВИП-ложу стадиона, в которой сфотографировали Коломойского.

"Я в ту ложу не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почетных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди", – заявил он и пояснил, что находился в ложе №33, которая расположена "за бортиком" ложи для почетных гостей.

Арахамия также опроверг информацию журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача о том, что он якобы обсуждал с Коломойским во время матча вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, пишет "Интерфакс-Украина".

"У господина Ткача спросите: если он хочет подставлять господина Разумкова, то пускай господин Ткач приходит и дает свою позицию. У меня не было никакого такого разговора", – заявил политик.