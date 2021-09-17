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"Сейчас я к тебе подойду – и тебе нужно будет декларироваться". Коломойский и Арахамия пошутили друг с другом про закон об олигархах

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Журналисты сняли общение Коломойского и Арахамии на стадионе
Журналисты сняли общение Коломойского и Арахамии на стадионе
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на футбольном матче 15 сентября пообщался с бизнесменом Игорем Коломойским. Опубликованные в сети кадры политик прокомментировал журналистам 17 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду – и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, еще пару недель есть – можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах", – рассказал Арахамия.

Глава фракции подчеркнул, что на матче был с супругой, сыном и другом и не заходил в ВИП-ложу стадиона, в которой сфотографировали Коломойского. 

"Я в ту ложу не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почетных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди", – заявил он и пояснил, что находился в ложе №33, которая расположена "за бортиком" ложи для почетных гостей. 

Арахамия также опроверг информацию журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача о том, что он якобы обсуждал с Коломойским во время матча вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, пишет "Интерфакс-Украина".

"У господина Ткача спросите: если он хочет подставлять господина Разумкова, то пускай господин Ткач приходит и дает свою позицию. У меня не было никакого такого разговора", – заявил политик.

Контекст:

16 сентября Ткач опубликовал в Facebook фотографии, на которых запечатлено общение Арахамии и Коломойского во время матча Лиги чемпионов Динамо-Бенфика. На трибунах были замечены и другие нардепы и бизнесмены, а также несколько министров. 

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США "за поддержку деолигархизации". В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом "Forbes Украина", Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает четвертое место.

Согласно принятому Радой в июле в первом чтении президентском законопроекту об олигархах, после неформальной встречи олигарха с чиновником высокого уровня последний должен будет подать публичную "декларацию о контакте". Контактом считается любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн.

Теги: футбол, Игорь Коломойский, стадион, законопроект, олигархи, Слуга народа, Давид Арахамия, встреча
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