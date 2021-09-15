Разумков считает, что определять олигархов должна в Украине независимая комиссия при НАПК

"Мы можем на улицу выйти, спросить у людей, как они относятся к процессу деолигархизации, они ответят, что хорошо. Но параллельно мы должны понимать, что это должен быть независимый процесс, который даст возможность реально двигаться в направлении деолигархизации", – сказал он.
Обсуждая законопроект об олигархах, спикер Рады отметил, что деолигархизация должна быть максимально независимой, поэтому "нужна независимая структура, которая будет принимать соответствующие решения".
"Я подал свои правки к этому законопроекту. Пока комитет их еще не рассматривал. Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах", – подчеркнул Разумков.
По его словам, у такой комиссии "не будет такой большой нагрузки".
"Объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – не под НАПК, а при НАПК. Чтобы организационные вопросы, связанные с ее функционированием, обеспечивало именно Национальное агентство по предотвращению коррупции. На мой взгляд, это прозрачный процесс", – объяснил Разумков.
Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.
10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).