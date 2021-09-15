ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков считает, что определять олигархов должна в Украине независимая комиссия при НАПК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков считает, что олигархами могут признать немногих украинцев
Разумков считает, что олигархами могут признать немногих украинцев
Фото: ЕРА

Определять в Украине, кто является олигархом, должна независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны. Такое мнение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 15 сентября.

"Мы можем на улицу выйти, спросить у людей, как они относятся к процессу деолигархизации, они ответят, что хорошо. Но параллельно мы должны понимать, что это должен быть независимый процесс, который даст возможность реально двигаться в направлении деолигархизации", – сказал он.

Обсуждая законопроект об олигархах, спикер Рады отметил, что деолигархизация должна быть максимально независимой, поэтому "нужна независимая структура, которая будет принимать соответствующие решения".

"Я подал свои правки к этому законопроекту. Пока комитет их еще не рассматривал. Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах", – подчеркнул Разумков.

По его словам, у такой комиссии "не будет такой большой нагрузки".

"Объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – не под НАПК, а при НАПК. Чтобы организационные вопросы, связанные с ее функционированием, обеспечивало именно Национальное агентство по предотвращению коррупции. На мой взгляд, это прозрачный процесс", – объяснил Разумков.

Контекст:

Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Теги: Верховная Рада, законодательство, законопроект, олигархи, НАПК, Дмитрий Разумков, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
"Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS