Разумков считает, что определять олигархов должна в Украине независимая комиссия при НАПК

"Мы можем на улицу выйти, спросить у людей, как они относятся к процессу деолигархизации, они ответят, что хорошо. Но параллельно мы должны понимать, что это должен быть независимый процесс, который даст возможность реально двигаться в направлении деолигархизации", – сказал он.

Обсуждая законопроект об олигархах, спикер Рады отметил, что деолигархизация должна быть максимально независимой, поэтому "нужна независимая структура, которая будет принимать соответствующие решения".

"Я подал свои правки к этому законопроекту. Пока комитет их еще не рассматривал. Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах", – подчеркнул Разумков.

По его словам, у такой комиссии "не будет такой большой нагрузки".

"Объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – не под НАПК, а при НАПК. Чтобы организационные вопросы, связанные с ее функционированием, обеспечивало именно Национальное агентство по предотвращению коррупции. На мой взгляд, это прозрачный процесс", – объяснил Разумков.