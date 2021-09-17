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ПОЛИТИКА

Еще одна депутатская группа поддержала решение Разумкова передать законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

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Сергей Шахов: Есть скрытые олигархи. Только на контрабанде из-за вот-таких скрытых олигархов страна теряет 600 млрд гривен в год
Сергей Шахов: Есть скрытые олигархи. Только на контрабанде из-за вот-таких скрытых олигархов страна теряет 600 млрд гривен в год
Фото: nashkray.org

Решение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обратиться в Венецианскую комиссию по поводу проекта закона об олигархах оправдано и призвано защитить парламентаризм в Украине, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер партии "Наш Край", член парламентской группы "Довіра" Сергей Шахов.

"Именно Разумков спасает парламентаризм, чтобы не было коррупции политической, не было давления на депутатов со стороны офиса президентов или силовых структур", – считает политик.

Он убежден, что проблема Украины – не в крупном бизнесе, который платит налоги, модернизирует предприятия и создает рабочие места, а в "скрытых олигархах", которые обогащаются на контрабанде и других теневых потоках.

"Давайте говорить правду: есть олигархи открытые, и все о них знают – их предприятия работают, платят налоги и люди знают этих людей. Но есть скрытые олигархи. Только на контрабанде из-за вот таких скрытых олигархов страна теряет 600 млрд грн в год", – добавил Шахов.

На передаче проекта законопроекта №5599 об олигархах для проверки в Венецианскую комиссию настаивали четыре парламентских фракции – "Европейская солидарность", "Батьківщина", ОПЗЖ и "Голос".

Контекст:

Законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

За передачу законопроекта Венецианской комиссии высказался экс-премьер Швеции Карл Бильдт, а также заместитель председателя консультативного миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября раскритиковал законопроект о деолигархизации. Старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон отметил, что этот проект закона об олигархах "создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится".

Теги: налоги, коррупция, Венецианская комиссия, законодательство, законопроект, олигархи, финансы, Сергей Шахов, Дмитрий Разумков, Довіра
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