Еще одна депутатская группа поддержала решение Разумкова передать законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Сергей Шахов: Есть скрытые олигархи. Только на контрабанде из-за вот-таких скрытых олигархов страна теряет 600 млрд гривен в год Фото: nashkray.org

"Именно Разумков спасает парламентаризм, чтобы не было коррупции политической, не было давления на депутатов со стороны офиса президентов или силовых структур", – считает политик.

Он убежден, что проблема Украины – не в крупном бизнесе, который платит налоги, модернизирует предприятия и создает рабочие места, а в "скрытых олигархах", которые обогащаются на контрабанде и других теневых потоках.

"Давайте говорить правду: есть олигархи открытые, и все о них знают – их предприятия работают, платят налоги и люди знают этих людей. Но есть скрытые олигархи. Только на контрабанде из-за вот таких скрытых олигархов страна теряет 600 млрд грн в год", – добавил Шахов.

На передаче проекта законопроекта №5599 об олигархах для проверки в Венецианскую комиссию настаивали четыре парламентских фракции – "Европейская солидарность", "Батьківщина", ОПЗЖ и "Голос".