В комитете ВР по нацбезопасности и обороне призвали Раду прислушиваться к критике законопроекта об олигархах со стороны Запада

Сергей Рахманин: Этот законопроект – он отчасти о пиаре, отчасти о публичном унижении Фото: report.if.ua

"Законопроект, который, надеюсь, не станет законом, хотя есть все основания считать, что за него набирается соответствующее голосов. Разве что реакция вменяемых людей в западном мире и возможно негативная реакция Венецианской комиссии, скажем так, заставит пересмотреть эту точку зрения", – сказал политик.

Рахманин убежден, что без заключения Венецианской комиссии парламент рассматривать это законопроект не должен.

"Я бы на месте верховной власти и президента, как инициатора этого законопроекта, все же дождался бы выводов Венецианской комиссии. Если говорить о каких-то чувствительных законопроектах, то использование рекомендаций Венецианской комиссии, скажем так, желательно", – отметил Рахманин.

Он назвал проект закона об олигархах пиаром действующей власти.

"Каким образом это может заставить олигархов быть социально ответственными, о чем неоднократно говорил президент, я лично не знаю. Этот законопроект – он отчасти о пиаре, отчасти о публичном унижении", – считает нардеп.