"Меняться не буду". Разумков прокомментировал слухи о его возможной отставке

Ведущий отметил, что есть слухи, якобы из-за "особой позиции" Разумкова в некоторых вопросах, в частности относительно законопроекта о деолигархизации, его хотят отстранить от должности.

"Отстранить или отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины. Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве. Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть и меняться тоже не буду", – ответил Разумков.

Контекст:

Председатель Рады подавал свои правки к президентскому законопроекту об олигархах и направил его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Разумков считает, что Совет национальной безопасности и обороны не должен создавать реестр олигархов, и говорил о возможном конфликте интересов. По мнению спикера Рады, реестр должна создавать отдельная независимая комиссия.

Кроме того, периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. В конце февраля 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание.

Разумков тогда сказал, что у него "достаточно хорошие" отношения с Зеленским, но отметил, что "дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании".

10 февраля 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью председателя парламента Разумкова.

В статье говорится, что для Зеленского важен контроль над парламентом, а переход Разумкова "из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики" спровоцировал конкуренцию с президентом. В связи с этим Зеленский хотел бы, чтобы кресло спикера занял вице-спикер Руслан Стефанчук, утверждали собеседники издания.

После этого глава партии "Слуга народа" и замглавы этой фракции в парламенте Александр Корниенко заявлял, что "не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком".

Сам вице-спикер говорил, что не имеет амбиций стать председателем парламента. В сентябре он рассказал, что после этих публикаций с него сняли часть полномочий, традиционных для первого вице-спикера, а на сайте парламента в течение полугода в разделе "Топ-новости" перестали появляться "хоть какие-то новости" с его участием.