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ПОЛИТИКА

"Слухи разные ходят". Корниенко прокомментировал сообщения о возможности замены Разумкова на Стефанчука

"Украинская правда" писала, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен самостоятельностью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и хотел бы заменить его на должности главы парламента вице-спикером Русланом Стефанчуком. Глава партии "Слуга народа" и замглавы этой фракции в парламенте Александр Корниенко заявил, что конфронтации между ними не видел.

Корниенко: Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. Пока это действительно из области слухов
Корниенко: Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. Пока это действительно из области слухов
Фото: sluga-narodu.com

Глава партии "Слуга народа" и замглавы этой фракции в парламенте Александр Корниенко назвал слухами сообщения о возможной замене Дмитрия Разумкова на Руслана Стефанчука на посту спикера Верховной Рады. 

Об этом он заявил 11 февраля на брифинге после съезда партии, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

10 февраля 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен самостоятельностью председателя парламента Разумкова. В статье говорится, что для Зеленского важен контроль над парламентом, а переход Разумкова "из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики" спровоцировал конкуренцию с президентом.

В связи с этим Зеленский хотел бы, чтобы кресло спикера занял вице-спикер Стефанчук, утверждали собеседники издания. 

"Слухи разные ходят о различных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом. Не видел я никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым", – сказал Корниенко, комментируя материал "Украинской правды". 

"Любые треугольники, квадраты и шестиугольники берите – везде была конструктивная атмосфера, мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхи", закон об оружии. Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока это действительно из области слухов", – добавил он. 

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание. 

Разумков в марте сказал, что у него "достаточно хорошие" отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что "парламент всегда был самостоятельной институцией".

"Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере хочется в это верить", – говорил он. 

Согласно исследованию Социологической группы "Рейтинг", которое проводили в период с 29 января по 3 февраля, Разумков лидирует в рейтинге доверия украинцев. В Офисе президента сказали, что Зеленский не видит в этом проблемы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Украинская правда, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко
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