"Ходить по улицам никто не будет". В "Слуге народа" рассказали, как будут регулировать оборот оружия

Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сказал, что украинцы выступают против того, чтобы владельцы оружия носили его в общественных местах.

Украинцам не разрешат носить с собой оружие после принятия соответствующего законопроекта №4345, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский 11 февраля. Его цитирует пресс-служба "Слуги народа".

"Интересно, что Украина – единственная страна в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован этот вопрос. В любом случае речь не идет о ношении оружия! По опросам последних пяти – семи лет, украинцы активно выступают против того, чтобы владельцы оружия носили его в общественных местах. Люди не хотят стоять в очереди в магазине и понимать, что впереди может быть человек с короткостволом в кармане. Большинство просто не хочет видеть оружие и имеет на это полное право", – сказал парламентарий.

Власти, по словам Монастырского, прислушиваются к мнению украинцев и поддерживают их беспокойство.

"Именно поэтому сейчас вопрос ношения оружия для комитета закрыт. Ходить с оружием по улицам никто не будет", – подчеркнул он.

Разработанный законопроект позволяет покупать оружие и хранить дома в специально оборудованном месте. При этом покупателю нужно пройти обучение.

"Будут курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения. [Законопроектом] определяются запрещенные для гражданского оборота огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование", – пояснил Монастырский.

Также предлагается ввести удостоверение владельца оружия, где указаны категории, которые может получить владелец, по аналогии с водительскими правами.

"На каждую единицу оружия будет технический паспорт со сведениями о владельце и серийный номер. Только с этими документами можно будет приобрести оружие в магазине", – уверил депутат.

Он заверил, что получить удостоверение владельца оружия не смогут имеющие медицинские противопоказания, судимость, а также те, кто привлекался к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса Украины об административных правонарушениях. Хранение оружия дома тоже будут проверять.

"Если ненадлежащим образом, лицензию на право держать могут не продлить или забрать", – добавил Монастырский.

В прошлом году спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Українським новинам" заявлял, что общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.