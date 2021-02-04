Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что стал жертвой секретного оружия в РФ

В 2019 году тогдашний старший офицер Центрального разведывательного управления США Марк Полимеропулос ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем.

По словам Полимеропулоса (слева на фото), в него стреляли много раз, но это был самый страшный опыт в жизни Фото: Marc Polymeropoulos / Twitter

Бывший старший офицер Центрального разведывательного управления США Марк Полимеропулос заявил, что во время поездки в Москву в декабре 2017 года против него применили секретное оружие с микроволновым излучением. О случае с Полимеропулосом сообщает BBC.

Полимеропулосу стало плохо в начале поездки в Россию. Он рассказал BBC, что недомогание началось ночью в гостиничном номере: появились признаки рвоты, он падал и не мог встать. По словам разведчика, в него стреляли много раз, но это был самый страшный опыт в жизни. Полимеропулос сообщил, что по возвращении в США головокружение у него прошло, но уже третий год подряд его ежедневно мучает мигрень.

В 2019 году Полимеропулос ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что в ЦРУ есть данные, что от похожего воздействия пострадало уже по меньшей мере пять сотрудников управления. Некоторые из них, похоже, "были так или иначе вовлечены в противостояние с Россией", подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ.

BBC рассказывает, что начиная с 2016 года подобные симптомы описывали американские дипломаты, проживающие на Кубе, а также некоторые канадские госслужащие. В частности, пострадавшие говорили, что слышали внезапно появлявшийся шум, который вызывал сильную головную боль.

В Москву Полимеропулос ездил без прикрытия. Он попал в список сотрудников, которых ЦРУ направило для работы с Россией после предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году.