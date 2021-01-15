В КНДР заявили, что продемонстрировали на военном параде "самое мощное оружие в мире"

На военном параде в Северной Корее показали стратегическую баллистическую ракету для подводных лодок.

На военном параде продемонстрировали разное оружие, в том числе и ракеты Фото: kcna.kp

На военном параде в КНДР, который состоялся 14 января, были продемонстрированы новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные северокорейским агентством ЦТАК.

В агентстве заявили, что на площади Ким Ир Сена было продемонстрировано "самое мощное оружие в мире" – стратегическая баллистическая ракета для подводных лодок.

Также на параде были "новейшие тактические ракеты", танки, самоходная артиллерия и другое оружие.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В октябре 2020 года Северная Корее провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету "Хвасон-15" (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР). Reuters отмечает, что новые баллистические ракеты до этого не были представлены на военных парадах с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.