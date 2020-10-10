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США разочарованы демонстрацией новой ракеты в Северной Корее – Reuters

Представитель администрации президента США заявил о разочаровании Вашингтона сегодняшней демонстрацией новой баллистической ракеты "Хвасон-15". Пхеньян, по его словам, продолжает запрещенную ядерную программу вместо того, чтобы заботиться о жизни своего народа.

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Ракета "Хвасон-15" имеет наибольший радиус действия из всех когда-либо испытанных в КНДР
Ракета "Хвасон-15" имеет наибольший радиус действия из всех когда-либо испытанных в КНДР
Фото: EPA

Руководство США разочаровано демонстрацией Северной Кореей новой межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило агентство Reuters 10 октября со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Вашингтон в очередной раз призвал Пхеньян к переговорам по ядерному разоружению.

Официальный представитель США заявил, что "Вашингтону прискорбно видеть, как Пхеньян продолжает ставить свои запрещенные ядерную и ракетную программы выше, чем работу над светлым будущим северокорейского народа".

Северная Корее провела сегодня парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету "Хвасон-15" (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР).

Reuters отмечает, что новые баллистические ракеты были представлены на военном параде впервые с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

Теги: КНДР, оружие, Ким Чен Ын, санкции, Северная Корея, Вашингтон, Пхеньян, ракета, запуск
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