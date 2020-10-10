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На военном параде в Северной Корее показали новые баллистические ракеты

Одна из межконтинентальных баллистических ракет, показанная на параде в Пхеньяне, станет одной из крупнейших ракет в мире, если будет введена в эксплуатацию, заявили опрошенные агентством Reuters аналитики.

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КНДР продемонстрировала несколько новых баллистических ракет
КНДР продемонстрировала несколько новых баллистических ракет
Фото: EPA

На военном параде, который прошел в Пхеньяне в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии, были показаны новые межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом пишет агентство Reuters.

В частности, на параде были замечены ракета "Хвасон-15" (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР), новая баллистическая ракета подводного базирования, а также новая баллистическая ракета, которую транспортировал 11-осный тягач.

Опрошенные агентством аналитики считают, что эта ракета может стать одной из крупнейших в мире, если будет введена в эксплуатацию.

Reuters отмечает, что новые баллистические ракеты были представлены на военном параде впервые с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Запись парада транслировалась в эфире северокорейского государственного телевидения в субботу утром.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, Пхеньян, баллистическая ракета
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