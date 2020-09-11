"Каждая минута, проведенная с вами, стала для меня торжеством". Опубликованы письма Ким Чен Ына Трампу

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп за два года обменялись 27 письмами; некоторые из них содержат нехарактерную для дипломатической переписки лексику, больше свойственную любовным посланиям, утверждает журналист Боб Вудворд, знакомый с содержанием писем.

После первого саммита США – КНДР лидеры двух государств Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись 27 письмами, стиль и содержание которых необычны для переписки подобного рода. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналист Боб Вудворд, бравший интервью у Трампа, знаком со всеми письмами. Он утверждает, что они наполнены "заявлениями о личной верности, которые могли бы произносить рыцари Круглого стола или помолвленная пара".

Северокорейский руководитель сопровождал послания особо витиеватыми оборотами, отметил журналист. По его словам, после того, как он прочитал переписку, Трамп позвонил и потребовал не издеваться над Ким Чен Ыном в публикациях.

CNN опубликовал полный текст двух писем Ким Чен Ына: одно датировано 25 декабря 2018 года, другое – 10 июня 2019 года.

Глава Госсовета КНДР называет Трампа "Ваше Превосходительство".

"Прошли 200 дней с момента исторического июньского саммита КНДР – США в Сингапуре, и год уже практически подходит к концу. Но и сейчас я не могу забыть того исторического момента, когда мне довелось крепко сжимать руку Вашего Превосходительства в том прекрасном, священном месте, пока весь мир наблюдал за нами с огромным интересом. Надеюсь, когда-нибудь мне выпадет честь еще раз пережить тот день", – сказано в первом послании.

В письме 2019 года Ким Чен Ын признается: "То недолгое время, что мы провели вместе в прошлом году в Сингапуре, каждая минута, проведенная с вами 103 дня назад в Ханое, стали для меня торжеством, оставившим драгоценные воспоминания. Эти драгоценные воспоминания, основанные на моем непоколебимом уважении к вам, дадут мне силы, когда в один прекрасный день мы вновь шагнем друг другу навстречу".

12 июня 2018 года президент Трамп и Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года в Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. Президент США в ходе саммита сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года лидеры КНДР и США провели встречу в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Трамп символически пересек демаркационную линию и таким образом стал первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.