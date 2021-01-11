Съезд коммунистов КНДР постановил называть Ким Чен Ына "генсеком партии"

Прежняя должность лидера Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына называлась "председатель партии".

До избрания на пост генсека Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ын занимал должность ее председателя Фото: EPA

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Избрание Ким Чен Ына состоялось на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне 10 января после того, как было принято решение переименовать исполнительный политический совет в секретариат.

По информации Deutsche Welle, на съезде партии Ким Чен Ын заявил, что его страна может "начать заново" отношения с Южной Кореей. Однако для этого Сеул должен выполнять межкорейские договоренности.

Yonhap отмечает, что сестра Ким Чен Ына – Ким Е Чжон не вошла в состав нового политбюро центрального комитета партии, сохранив за собой пост члена комитета. Ким Е Чжон фактически второй человек по полномочиям в КНДР, ожидалось что она получит повышение во время съезда партии, отметило агентство.

Предыдущий съезд ТПК состоялся в мае 2016 года, на него прибыли более 100 журналистов. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.