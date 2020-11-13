Геращенко предложил вынести на референдум вопрос о легализации оружия в Украине

Разрешение носить короткоствольное оружие нужно вынести на всеукраинский референдум, считает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Сам он выступил против легализации оружия скрытого ношения, поскольку могут погибнуть невинные люди.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил вынести на всеукраинский референдум вопрос о легализации оружия в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 12 ноября.

Геращенко рассказал, что можно разрешить оружие, но не все. Чиновник выступил против легализации короткоствольного оружия скрытого ношения.

"Потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил следующее: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где зададим вопросы – разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", – сказал он.

По словам Геращенко, главный аргумент против легализации – вероятность случайных смертей, предупредил замглавы МВД.

"Многие люди могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо", – сказал он.