Геращенко предложил вынести на референдум вопрос о легализации оружия в Украине

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил вынести на всеукраинский референдум вопрос о легализации оружия в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 12 ноября.
Геращенко рассказал, что можно разрешить оружие, но не все. Чиновник выступил против легализации короткоствольного оружия скрытого ношения.
"Потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил следующее: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где зададим вопросы – разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", – сказал он.
По словам Геращенко, главный аргумент против легализации – вероятность случайных смертей, предупредил замглавы МВД.
"Многие люди могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо", – сказал он.
Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" 22 июля, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. Он уверен, что официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".
В июле нынешнего года народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук выразила уверенность, что законопроект №1222-1 "Об обороте оружия" примут в первом чтении в сентябре 2020 года.
В сентябре минувшего года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.