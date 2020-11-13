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Геращенко предложил вынести на референдум вопрос о легализации оружия в Украине

Разрешение носить короткоствольное оружие нужно вынести на всеукраинский референдум, считает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Сам он выступил против легализации оружия скрытого ношения, поскольку могут погибнуть невинные люди.

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Количество неучтенного огнестрельного оружия на руках украинцев превышает 4,5 млн единиц
Количество неучтенного огнестрельного оружия на руках украинцев превышает 4,5 млн единиц
Фoто: depositphotos.com

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил вынести на всеукраинский референдум вопрос о легализации оружия в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 12 ноября.

Геращенко рассказал, что можно разрешить оружие, но не все. Чиновник выступил против легализации короткоствольного оружия скрытого ношения. 

"Потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил следующее: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где зададим вопросы – разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", – сказал он.

По словам Геращенко, главный аргумент против легализации – вероятность случайных смертей, предупредил замглавы МВД.

"Многие люди могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо", – сказал он.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" 22 июля, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. Он уверен, что официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В июле нынешнего года народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук выразила уверенность, что законопроект №1222-1 "Об обороте оружия" примут в первом чтении в сентябре 2020 года. 

В сентябре минувшего года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

Теги: МВД, оружие, референдум, Антон Геращенко, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Георгий Учайкин
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