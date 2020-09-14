Завитневич: Легализацию оружия поддерживаю, но нужно разработать правильную разрешительную систему

У легализации оружия есть много сторонников и противников. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Завитневич.

В Украине закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных Фото: pixabay.com

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по национальной безопасности Александр Завитневич поддерживает инициативы по легализации оружия. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Как военный человек, я это поддерживаю, но нужно разработать правильную разрешительную систему", – уточнил он.

Завитневич напомнил, что в минувшем году в Украине на законодательном уровне отменили вручение наградного оружия гражданским лицам.

"Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных, – сказал народный депутат. – Применение оружия – очень ответственная вещь. Здесь много сторонников и противников. Я, кстати, охотник, у меня есть ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например короткостволов".

В сентябре минувшего года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

В июле нынешнего года народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что законопроект №1222-1 "Об обороте оружия" может быть принят в первом чтении в сентябре 2020 года.