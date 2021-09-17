"Разумков не послушал мнение фракции". Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять в Венецианскую комиссию

Арахамия: Я считаю, что господин Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера. Мы будем с ним разговаривать Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщает "Укринформ".

"Нет никакого смысла фактически драфт документа отправлять на рассмотрение Венецианской комиссии, потому что после рассмотрения в зале [во втором чтении] он может очень существенно измениться. Венецианская комиссия будет просто работать над документом, над которым нет смысла работать", – сказал он.

В Венецианскую комиссию законопроект направил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он также подавал свои правки к проекту.

"Я считаю, что господин Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера. Мне кажется, что это не коллегиальное поведение. Мы будем с ним разговаривать", – сказал Арахамия.