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"Разумков не послушал мнение фракции". Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять в Венецианскую комиссию

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Арахамия: Я считаю, что господин Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера. Мы будем с ним разговаривать
Арахамия: Я считаю, что господин Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера. Мы будем с ним разговаривать
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 17 сентября на брифинге в Киеве заявил, что законопроект о деолигархизации не нужно было направлять в Венецианскую комиссию, так как его текст ко второму чтению может сильно измениться.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Нет никакого смысла фактически драфт документа отправлять на рассмотрение Венецианской комиссии, потому что после рассмотрения в зале [во втором чтении] он может очень существенно измениться. Венецианская комиссия будет просто работать над документом, над которым нет смысла работать", – сказал он.

В Венецианскую комиссию законопроект направил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он также подавал свои правки к проекту.

"Я считаю, что господин Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера. Мне кажется, что это не коллегиальное поведение. Мы будем с ним разговаривать", – сказал Арахамия.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

За передачу законопроекта Венецианской комиссии высказался экс-премьер Швеции Карл Бильдт, а также заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября раскритиковал законопроект о деолигархизации. Старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон отметил, что этот проект закона об олигархах "создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Венецианская комиссия, олигархи, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия
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