ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект об олигархах. В него внесли правки перед вторым чтением

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Профильный комитет внес некоторые поправки и рекомендовал Раде принять в целом законопроект об олигархах
Профильный комитет внес некоторые поправки и рекомендовал Раде принять в целом законопроект об олигархах
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах". Об этом сообщила в Facebook зампредседателя комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению – рекомендовали парламенту принять в целом", – написала Безуглая. 

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале уточнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению профильный комитет внес только 13 из поданных более чем 1200 поправок. За то, чтобы рекомендовать законопроект ко второму чтению, голосовали 10 нардепов из 11 – все, кроме Сергея Рахманина ("Голос").

Он также отметил, что, согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендуется рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, "то есть без права депутатов поставить свои правки в зале". "Это будет грубейшее нарушение регламента", – считает Железняк.

По словам Железняка, комитет согласовал для передачи в сессионный зал редакцию документа, о которой он рассказывал накануне в Facebook, за вычетом одной правки, оказавшейся технической ошибкой. 

Так, в текст законопроекта добавлен новый субъект – "представитель олигарха": лицо, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха.

Добавлено объяснение, что такое "признак участия в политической жизни". Это выплата денежных средств, осуществление работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей.

Решение, кого считать олигархом, будет принимать, как и в первом чтении, СНБО. Но добавлены обязанность вызывать потенциальных олигархов на заседание СНБО, обязанность членов СНБО аргументировать, почему они относят человека к олигархам, и рассматривать возражения самих олигархов.

В то же время Железняк отметил, что формально комитет учел правку №399 спикера Рады Дмитрия Разумкова, который предложил заменить СНБО на Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, но "в финальном тексте ничего подобного нет".

В реестре олигархов теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, а также о лицах и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.

Олигархам, согласно документу, запрещается финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Уточняется, что контактом с олигархом в числе прочего считается телефонный разговор.

Обязанность декларировать контакты с олигархом распространена на руководителей госпредприятий, главу АРМА, госслужащих категории "б", патронатных служащих ОП, ВРУ (в том числе помощников депутатов).

Добавлено основание для увольнения главы АМКУ, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя ФГИ, генпрокурора и его заместителей. Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.

Уточнено, что декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2960288310897317

Контекст:

Законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Верховная Рада, СНБО, Сергей Рахманин, АМКУ, народные депутаты, законодательство, комитет, законопроект, олигархи, госслужащие, Марьяна Безуглая, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
"Люблю сильно". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала брата
"Люблю сильно". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала брата
"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia
"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia
"А жвачку обязательно колхозно жевать?" Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа
"А жвачку обязательно колхозно жевать?" Настя Каменских показала, как выглядит до и после макияжа
44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео
44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео
"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел". Проект Бардаша – группа "Коррупция" – презентовала трек о "человеке из органов". Аудио
"Милиционер-миллионер, у него, серьезно, много дел". Проект Бардаша – группа "Коррупция" – презентовала трек о "человеке из органов". Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
Пять лучших сериалов Netflix, которые могут вам понравиться
Пять лучших сериалов Netflix, которые могут вам понравиться
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS