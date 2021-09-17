Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект об олигархах. В него внесли правки перед вторым чтением

Профильный комитет внес некоторые поправки и рекомендовал Раде принять в целом законопроект об олигархах Фото: depositphotos.com

"Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению – рекомендовали парламенту принять в целом", – написала Безуглая.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале уточнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению профильный комитет внес только 13 из поданных более чем 1200 поправок. За то, чтобы рекомендовать законопроект ко второму чтению, голосовали 10 нардепов из 11 – все, кроме Сергея Рахманина ("Голос").

Он также отметил, что, согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендуется рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, "то есть без права депутатов поставить свои правки в зале". "Это будет грубейшее нарушение регламента", – считает Железняк.

По словам Железняка, комитет согласовал для передачи в сессионный зал редакцию документа, о которой он рассказывал накануне в Facebook, за вычетом одной правки, оказавшейся технической ошибкой.

Так, в текст законопроекта добавлен новый субъект – "представитель олигарха": лицо, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха.

Добавлено объяснение, что такое "признак участия в политической жизни". Это выплата денежных средств, осуществление работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей.

Решение, кого считать олигархом, будет принимать, как и в первом чтении, СНБО. Но добавлены обязанность вызывать потенциальных олигархов на заседание СНБО, обязанность членов СНБО аргументировать, почему они относят человека к олигархам, и рассматривать возражения самих олигархов.

В то же время Железняк отметил, что формально комитет учел правку №399 спикера Рады Дмитрия Разумкова, который предложил заменить СНБО на Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, но "в финальном тексте ничего подобного нет".

В реестре олигархов теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, а также о лицах и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.

Олигархам, согласно документу, запрещается финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Уточняется, что контактом с олигархом в числе прочего считается телефонный разговор.

Обязанность декларировать контакты с олигархом распространена на руководителей госпредприятий, главу АРМА, госслужащих категории "б", патронатных служащих ОП, ВРУ (в том числе помощников депутатов).

Добавлено основание для увольнения главы АМКУ, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя ФГИ, генпрокурора и его заместителей. Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.

Уточнено, что декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.