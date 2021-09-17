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Железняк о законопроекте об олигархах: Этот закон на 12 страниц никоим образом не решает проблему

Железняк назвал законопроект об олигархха "юридической фантазией"
Железняк назвал законопроект об олигархха "юридической фантазией"
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что законопроект об олигархах не решает проблему с олигархами. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 17 сентября.

Железняк назвал законопроект "юридической фантазией". Также он рассказал, что комитет Рады не поддержал правки в законопроект, которые запрещали бы олигархам посещать Офис президента, ужесточали ограничения для олигархов.

"Этот закон на 12 страниц никоим образом не решает проблему с олигархами. Хотите бороться с олигархами, меняйте нормально налоговое законодательство. Хотите бороться с олигархами, пусть заработает Антимонопольный комитет", – считает он.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Верховная Рада, Украина, парламент, олигархи, Свобода слова Савика Шустера, Ярослав Железняк
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