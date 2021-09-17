Малюська заявил, что из-за отправки законопроекта об олигархах на Венецианскую комиссию его могут не принять до следующих парламентских выборов

По мнению Малюськи, вывод комиссии по законопроекту будет не раньше, чем после новогодних праздников Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Здесь использован инструмент, который знают все профессиональные юристы. Если вы хотите затянуть судебный процесс, забросьте его в медленную юрисдикцию... План простой. Отправить в Венецианскую комиссию, потом проталкивать идею, что нельзя принимать во втором чтении, пока нет вывода Венецианской комиссии", – отметил он.

По мнению министра, вывод комиссии будет не раньше, чем после новогодних праздников.

"Дальше устраиваем огроменную дискуссию, как улучшить законопроект, выходим на весну. Потом мы придумываем какой-нибудь орган, который еще надо полгода создавать, чтобы он определял, кто олигарх, а кто нет. Еще лучше, если в этот независимый орган будут назначать иностранцев, которых мы еще полгода будем выбирать. Выходим еще на год. Потом мы полгода будем имплементировать закон. Дальше новый парламент, предвыборная кампания, даст Бог, олигархи протягивают свои политические партии – и закон блокируется полностью", – сказал он.

Такой ход событий, по его словам, можно сорвать, если сперва принять закон во втором чтении, а потом уже дожидаться выводов Венецианской комиссии и в течение полугода их учитывать.