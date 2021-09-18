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Данилов рассказал, когда в Украине появились последние олигархи

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По словам Данилова, последние олигархи в Украине появились после 2014 года
По словам Данилова, последние олигархи в Украине появились после 2014 года
Фото: rnbo.gov.ua

Во время очищения банковской системы после Революции достоинства определенное количество людей завладело активами на миллиарды гривен. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 17 сентября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Когда появились последние олигархи? Это уже во времена после 2014 года, когда люди погибли на Майдане, когда у нас война с Российской Федерацией", – сказал Данилов.

Он отметил, что новые олигархи появились в Украине после очищения банковской системы – "банкопада".

"Искусственный "банкопад". Определенное количество людей завладело активами на миллиарды гривен, которые принадлежали всем нам. На сегодняшний день, когда вы узнаете сумму, сколько государство совместно с нами вынуждено было оплатить через Фонд гарантирования вкладов, – это десятки миллиардов", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Во время кризиса 2012–2017 годов с украинского рынка было выведено 95 из 175 банков – более половины банковской системы. Фонд гарантирования вкладов выплатил их вкладчикам порядка 90 млрд грн возмещения. Для осуществления выплат в долг под рыночные 10–12% годовых было получено около 80 млрд грн: 20 млрд грн у НБУ и 59 млрд грн у Министерства финансов Украины.

Фонд на сегодняшний день полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн – начисленные проценты.

Согласно данным НБУ, в течение 2014–2020 годов правление регулятора приняло 97 решений об отнесении банков к категории неплатежеспособных и их ликвидации. Большинство из них – в 2014–2015 годах.

Данилов говорил 11 сентября, что президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть СНБО новый кейс о появлении в Украине олигархов после волны "банкопадов".

Теги: Украина, СНБО, Майдан, революция, кризис, Фонд гарантирования вкладов, олигархи, выплаты, финансы, ток-шоу, вкладчики, Алексей Данилов, Свобода слова Савика Шустера
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