Данилов рассказал, когда в Украине появились последние олигархи

По словам Данилова, последние олигархи в Украине появились после 2014 года Фото: rnbo.gov.ua

"Когда появились последние олигархи? Это уже во времена после 2014 года, когда люди погибли на Майдане, когда у нас война с Российской Федерацией", – сказал Данилов.

Он отметил, что новые олигархи появились в Украине после очищения банковской системы – "банкопада".

"Искусственный "банкопад". Определенное количество людей завладело активами на миллиарды гривен, которые принадлежали всем нам. На сегодняшний день, когда вы узнаете сумму, сколько государство совместно с нами вынуждено было оплатить через Фонд гарантирования вкладов, – это десятки миллиардов", – подчеркнул Данилов.