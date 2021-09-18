Олигархи с 1989 года сформировали в Украине кланы, через которые трудно пробиться – Данилов

По его словам, Украина сегодня пребывает в ситуации, когда "маленькая кучка людей управляет абсолютно колоссальным активом, который должен был принадлежать всем гражданам".

"Они сформировали с 1989 года все органы, которые сегодня работают здесь. Они уже пошли... уже сыновья, родители, дети, они уже сделали такие кланы, по которым пробиться сложно", – сказал Данилов.

Он отметил, что, кроме внешнего врага, у Украины есть "внутренний враг".

"В свое время человек, который руководил Фондом госимущества (ФГИ) Украины, он почему-то застрелился. Второй человек, который руководил ФГИ, – потом он чего-то выбросился с девятого этажа. Это люди, которые работали в ФГИ и распоряжались нашей собственностью… Все знают этих людей, это господин [Михаил] Чечетов, это госпожа [Валентина] Семенюк-Самсоненко. Почему эти люди ушли из жизни, никто не задумывается, – подчеркнул секретарь СНБО. – Это вопрос владения нашим государством не нами с вами совместно, а отдельной кучкой людей, которые могут в любое время принимать какие-либо решения".