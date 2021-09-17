Арахамия поспорил с Разумковым при обсуждении направления законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

Арахамия: Давайте отправлять законопроект в "венецианку" только когда будет финальный текст Фото: sluga-narodu.com

В эфире обсуждали законопроект об олигархах, который Разумков на прошлой неделе направил в Венецианскую комиссию.

Арахамия спросил: "В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию олигархов? 13 человек в стране! Зачем? Объясните просто".

"Скажите пожалуйста, когда профильный комитет [по вопросам правовой политики] господина [нардепа от "Слуги народа" Андрея] Костина обратился с вопросом по законопроекту о партях, если не ошибаюсь, получил заключение "венецианки" и до сих пор не зарегистрирован законопроект – какова была тогда там общественная важность? Здесь нет общественной или необщественной важности. Здесь есть позици "равные права для всех" в парламенте. Вы знаете, я это исповедовал, исповедую и буду исповедовать. Считаю это абсолютно правильным подходом", – ответил Разумков.

Арахамия также заявил, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просил Разумова направить в Венецианскую комиссию законопроект о местном референдуме.

"Отправляем на Разумкова письмо: "Можно в "венецианку" отправить?" А он отвечает: "Извините, "венецианка" сейчас сильно загружена, нельзя". И тут через день...", – заявил нардеп.

Он сказал, что законопроект между первым и вторым чтением может измениться "до неузнаваемости".

"Мы говорим: "Давайте отправлять в "венецианку" только когда будет конечный текст финальный. Не черновик будем отправлять нашим международным партнерам, а конкретную версию финальную", – добавил Арахамия.

Разумков ответил, что касательно законопреокта об олигархах было обращение омбудсмена Людмилы Денисовой, представителей четырех фракций и от депутатской группы.

Он заявил, что за два года парламент направил шесть запросов в Венецианскую комиссию.

"Действительно, когда было письмо от Руслана Алексеевича по законопроекту о местных референдумах, мы за декабрь-март направили четыре запроса на "венецианку". У меня была встреча с нашими коллегами, и они достаточно аккуратно отметили, что "многовато ваших предложений поступает", – сказал он.

Также спикер заявил, что законопроекты в Венецианскую комиссию направлялись или между первым и вторым чтениями, или до регистрации в парламенте.