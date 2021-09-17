Арахамия предложил переименовать должность Денисовой в "уполномоченного по правам олигархов". Она ответила

"Мне интересно, что человек называется "уполномоченный по правам человека в парламенте" (должность, которую занимает Денисова, называется "уполномоченный Верховной Рады по правам человека". – "ГОРДОН"). Но почему-то за год, в этом году уже девять месяцев прошло, мы принимали кучу законов – про крымских татар, которых ущемляют в Крыму, про амнистию заключенных по "мягким" статьям – не возникло [претензий] у уполномоченного по правам человека... Я просто предлагаю переименовать... Мы придем в Раду, я подам законопроект "Переименовать в уполномоченного по правам олигархов". Потому что не людей надо защищать права, а почему-то олигархов. Они миллиардеры, у них лучшие юристы, у них СМИ есть, у них партии свои есть. Они спокойно себя защитят. Я вообще не понял, что мы обсуждаем. Я не понимаю, зачем мы обсуждаем, это маразм", – сказал Арахамия.

Денисова ответила, что вносила предложения относительно других законопроектов, а не только по законопроекту об олигархах.

"Возможно, господин Арахамия не услышал меня. Я внесла позиции по 1144 законопроектам. А я не понимаю, почему именно народные депутаты обратили [внимание] на мою позицию, которую я внесла относительно законопроекта №5599", – сказала она.

"А я объясню. Потому что сели эти 13 больших ребят, сели вместе (вероятно, Арахамия имел в виду олигархов. – "ГОРДОН"): "Смотрите, тут нападают. У них монобольшинство. Как будем сопротивляться? Давайте выстроим многоходовочку: уполномоченный пришлет письмо, потом нужные фракции подадут письмо на [имя главы Верховной Рады Дмитрия] Разумкова". А почему не спросили, например, одну фракцию – мы монобольшинство, нас больше всего... Слушайте, ну не надо обманывать людей. Это комбинация, в которой участвуют конкретные бенефициары", – сказал Арахамия.

Денисова перед этим в эфире ток-шоу заявила, что законопроект об олигархах противоречит ряду норм Конституции.