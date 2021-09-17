Система мониторинга олигархов в Украине готова – СНБО

Данилов рассказал о создании системы, каких в Украине "почти не существует" Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Данилов рассказал, что аппарату СНБО поручили разработать систему мониторинга, которая будет применяться в случае принятия закона об олигархах.

Он уточнил, что ее разработали и в августе ввели в эксплуатацию.

"Система самого высокого уровня сложности, она сможет в процессе работы вести мониторинг всех людей, которые после принятия закона об олигархах должны быть под системой нашего мониторинга. Такая система готова, имеет три уровня работы, может работать с документами открытыми, может работать с документами для служебного пользования и с документами, которые имеют гриф "секретно". Таких систем в нашем государстве почти не существует. Это первая такая система. Она построена так, чтобы в случае принятия Радой закона мы могли сразу отреагировать на все те вопросы, которые перед нами ставит законодатель", – рассказал Данилов.