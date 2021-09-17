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"Я напрягаюсь, когда слышу русский". Данилов не понял вопрос на русском языке. Видео

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Данилов журналисту: Думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете почему-то по миру
Данилов – журналисту: Думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете почему-то по миру
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 17 сентября на брифинге по итогам заседания СНБО сказал журналисту, что не понял вопрос, произнесенный на русском, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналист издания "Вести" задал Данилову вопрос относительно выделения средств из бюджета 2022 года на СНБО.

"Давайте еще раз – не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте", – ответил Данилов.

Журналист спросил, нужно ли ему перейти на украинский.

"Ну, я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну так случилось", – ответил секретарь СНБО.

Представитель медиа тогда вспомнил, что Данилов – уроженец Луганска.

у, послушайте, если я из Луганска. Вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете почему-то по миру. Количество патриотов, которые были и есть в Луганске, может, не меньше, чем во Львове", – отреагировал Данилов, а потом ответил на вопрос о финансировании СНБО в 2022 году.

Запись этой части брифинга обнародовал "24 канал".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Луганск находится под контролем оккупантов.

видео

Видео: 24 Канал / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганск, русский язык, СНБО, украинский язык, журналисты, финансирование, Алексей Данилов, брифинг
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