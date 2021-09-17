"Я напрягаюсь, когда слышу русский". Данилов не понял вопрос на русском языке. Видео

Данилов – журналисту: Думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете почему-то по миру Скриншот: 24 Канал / YouTube

Журналист издания "Вести" задал Данилову вопрос относительно выделения средств из бюджета 2022 года на СНБО.

"Давайте еще раз – не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте", – ответил Данилов.

Журналист спросил, нужно ли ему перейти на украинский.

"Ну, я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну так случилось", – ответил секретарь СНБО.

Представитель медиа тогда вспомнил, что Данилов – уроженец Луганска.

"Ну, послушайте, если я из Луганска. Вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете почему-то по миру. Количество патриотов, которые были и есть в Луганске, может, не меньше, чем во Львове", – отреагировал Данилов, а потом ответил на вопрос о финансировании СНБО в 2022 году.

Запись этой части брифинга обнародовал "24 канал".